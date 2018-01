'Thriller', de Michael Jackson, será relançado em 3D no ano que vem

O clipe Thriller, clássico de Michael Jackson, será relançado em 3D no ano que vem. A informação foi confirmada pelo diretor John Landis. Segundo ele, a ideia existe há um bom tempo, mas questões jurídicas impediram a continuidade do processo.

Landis espera que o vídeo, o mais caro produzido na época de seu lançamento (1983), seja lançado em blu-ray e até mesmo nos cinemas. "O vídeo vai reaparecer de uma forma altamente restaurada e tridimensional, o que é muito emocionante na tela grande", revelou ao jornal New York Daily News.

Seis meses antes da morte de Michael Jackson, em 2009, o diretor entrou com uma ação acusando o cantor de "conduta fraudulenta, maliciosa e opressiva" em relação ao clipe, de acordo com E! Online. Ele exigia 50% dos lucros líquidos do clipe.

Originalmente lançado em 1983, Thriller aparece em diversas listas como o melhor clipe da história da música. Com quase 14 minutos de duração, a produção custou meio milhão de dólares.