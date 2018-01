'Thriller' de Michael Jackson chega à marca de 33 milhões de cópias vendidas nos EUA

O sexto álbum da carreira solo do cantor Michael Jackson (1958-2009), Thriller, lançado oficialmente em 30 de novembro de 1982, e produzido por Quincy Jones e co-produzido pelo próprio artista, chega à cifra de 33 milhões de cópias vendidas nos EUA, segundo números divulgados nesta quinta, 16, pela Associação da Indústria de Gravação da América (RIAA, sigla em inglês).

De acordo a RIAA, o segundo álbum mais vendido nos Estados Unidos, é Their Greatest Hits (1971-1975) do Eagles, com 29 milhões de cópias. O álbum de Michael Jackson, Bad, de 1987, alcançou à marca de 10 milhões de discos comercializados. Para os herdeiros do cantor, Thriller vendeu mais de 105 milhões, mas os dados não são oficiais.

Entre as nove faixas que o disco trazia, quatro músicas já nasceram clássicas: Beat It, Billie Jean, Human Nature, além de Thriller. Os videoclipes destas músicas, vinculados na MTV, que foi criada em 1981, ajudaram a promover e a transformá-lo em um clássico, segundo especialistas. Em 1984, o disco e o cantor seriam os grandes vencedores do Grammy, com oito prêmios, incluindo melhor álbum do ano. Numa eleição promovida pela revista Rolling Stone, Thriller ficou na 20ª posição, dentre os 500 melhores discos de todos os tempos.