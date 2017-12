'Thriller' de Michael Jackson celebra 25 anos com nova versão

O álbum Thriller, do cantor Michael Jackson, completa nesta terça-feira, 12, 25 anos de lançamento nos Estados Unidos, e para comemorar a data o cantor anunciou que irá lançar uma nova versão do sucesso. O lançamento, que chamará Thriller 25, terá sete faixas bônus, além da participação especial de Akon, Fergie, will.i.am e Kanye West, que remixou Billie Jean 2008, segundo informou o site da NBC. Veja também: Vídeo sobre os 25 anos do álbum 'Thriller' Ouça trecho de 'Beat It' Ouça trecho de 'Thriller' Michael Jackson apareceu em um vídeo nesta segunda, 11, agradecendo a todos os seus fãs por fazerem do álbum um ícone da música. As imagens foram divulgadas e gravadas pela Sony BMG. "É difícil acreditar que 25 anos atrás, Quincy Jones e eu embarcamos em um álbum chamado Thriller", disse Jackson. "É muito bom falar que Thriller ainda mantém o recorde de álbum mais vendido de todos os tempos. Eu agradeço a todos vocês, meus fãs de todo o mundo, por essa conquista", declarou o cantor, que vendeu mais de 750 milhões de álbuns pelo mundo. "Minha paixão pela música nunca acabou... Quero que Thriller continue vivo para que todas as gerações possam descobrir esse disco", disse. Não está claro quando o cantor gravou a mensagem nem onde foi gravada. Jackson, de 49 anos, se tornou uma estrela da música depois que lançou Thriller, em novembro de 1982. O clássico gerou os hits Billie Jean, Beat It e , claro, Thriller, além de introduzir o famoso passo de dança 'moonwalk'.