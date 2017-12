Thom Yorke lança nova faixa na internet

Em um verso, Thom Yorke avisa que não quer desapontar seu interlocutor. De fato, não o faz. O líder de Radiohead lançou no último dia 26 a música You Wouldn't Like me When I'm Angry (Você Não Iria Gostar de mim Quando Fico Nervoso, em livre tradução) em sua página no site Bandcamp.

A faixa está disponível para download e o internauta é quem decido o quanto ela vale. Quem estiver na dúvida, pode ouvir a música antes. You Wouldn't Like me When I'm Angry não é o primeiro trabalho solo de Yorke. Em setembro, ele havia lançado disco Tomorrow's Modern Boxes, também vendido online por US$ 6. Seis dias depois de lançado,o álbum bateu a marca de 1 milhão de downloads.

Escute You Wouldn't Like me When I'm Angry: