Thirty Seconds To Mars adia shows no Brasil

A banda Thirty Seconds To Mars, que faria shows no Brasil no mês de maio, transferiu suas apresentações no país para outubro. Em nota, o grupo disse que “um problema médico” fez com que sua vinda fosse suspensa. “Nós sabemos como isso pode ser decepcionante para alguns de vocês, o que nos deixa verdadeiramente constrangidos. Obrigado por respeitar nossa privacidade neste momento”, diz o comunicado.

Os shows estão com ingressos esgotados. A banda agora se apresenta no dia 16 de agosto em São Paulo (Espaço das Américas), 18 de outubro no Rio (Fundição Progresso) e 21 de outubro em Brasília (Net Live). As entradas adquiridas continuam válidas. Quem desistir deve mandar um e-mail para faleconosco@livepass.com.br.

A banda tem como vocalista o ator Jared Leto, que ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante este ano por Clube de Compras Dallas. No ano passado, o grupo lançou o quarto álbum, Love Lust Faith + Dreams.