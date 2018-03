Thibaudet faz recital com obras de Debussy e Schumann O pianista Jean-Yves Thibaudet já gravou quase todos os principais concertos para seu instrumento, sempre com grandes orquestras e maestros; como acompanhador, deixou registros preciosos da colaboração com cantores como Renée Fleming, Cecilia Bartoli e Olga Borodina; sozinho ao piano flertou com o jazz, dialogando em dois discos com a obra de Duke Ellington; e seu disco solo mais recente é dedicado ao francês Erik Satie. Thibaudet poderia escolher qual faceta mostrar ao público de São Paulo em sua primeira visita à cidade. Optou por uma seleção de obras de Debussy e Schumann, que interpreta nesta quarta-feira, na Sala São Paulo, como parte da temporada da Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (TUCCA). Ele abre a apresentação com os "Doze Prelúdios, Livro 2" símbolo do momento em que Debussy se volta à objetividade neoclássica; depois, Schumann: primeiro, o querido (por público e intérpretes) "Arabesco Op. 18" e, em seguida, os "Estudos Sinfônicos para Piano Solo Op. 13", conjunto de variações a partir de um tema escrito pelo Barão Von Fricken, pai de Ernestine Von Fricken, noiva do compositor. É justo esperar um belo recital, em especial no que diz respeito a Debussy - o repertório francês é um de seus trunfos. Prova disso é o disco com obras de Satie, lançado pela Decca/Universal, com quem tem contrato de exclusividade e já lançou mais de 20 álbuns. A idéia original era gravar, aos poucos, toda a obra para piano solo de Satie. Mas o projeto acabou crescendo com a descoberta de novas partituras. Ele conta no encarte do álbum, que, ajudado por Ornella Volta, diretora da Fundação Satie de Paris, conseguiu encontrar uma "quantidade surpreendente" de novas obras do compositor. "Com todo o respeito que já tinha por Satie, sinceramente não esperava encontrar coisas tão interessantes. Há páginas que merecem estar entre as suas principais criações." Jean-Yves Thibaudet. Sala São Paulo (1.501 lugares). Praça Júlio Prestes, s/n.º, Luz, (11) 3337-5414, Metrô Luz. Amanhã, 21 h. R$ 70 a R$ 180