Thiago Pethit, revelação 2010, faz show no Sesc Vila Mariana

No fim de 2009, muita gente apontou o cantor e compositor Thiago Pethit como a aposta de 2010. Foi um tiro certeiro.

Nesta quinta, 25, o paulistano mostra pela primeira vez ao vivo as músicas (em português, inglês e francês) do seu disco de estreia, ‘Berlim, Texas’ - meio trilha de saloon texano, meio show de cabaré berlinense. Hélio Flanders, do Vanguart, canta com ele ‘Forasteiro’.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Thiato Pethit. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (25), 21h. R$ 20.