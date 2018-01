Thee Oh Sees, banda precursora da nova psicodelia, cancela turnê pelo Brasil

Os “novos psicodélicos” brasileiros podem chorar, porque as lições da já veterana Thee Oh Sees foram canceladas. A banda californiana cancelou toda a turnê sul-americana, iniciada para começar neste mês de outubro, inclusive as passagens pelo Brasil.

O grupo tocaria em São Paulo, dia 29 de outubro, em um show com patrocínio da a Jack Daniel's e produção da Balaclava Records e Brain Productions, e depois seguiria para Brasília (dia 30) e pelo festival Coquetel Molotov, já tradicional festival indie realizado no Recife (dia 31).

Segundo um comunicado enviado à imprensa, a turnê foi cancelada por “motivos pessoais e fora do controle das produtoras envolvidas”. “As produções em São Paulo e Brasília serão canceladas por definitivo. Em Recife, o Festival Coquetel Molotov ainda anunciará seu lineup completo e novas atrações.”

Quem comprou os ingressos para o show em São Paulo poderá apresentá-lo para o segundo festival Balaclava Fest, também na Audio Club, no dia 21 de novembro, sem a necessidade de troca. A produtora garante que não haverá cobrança adicional, mesmo que exista diferença de preço.

Para o reembolso, vá até o ponto de compra físico. Se tiver adquirido o ingresso de forma digital, acesse o link da Ticket360 (aqui).

O grupo californiano formado em 1997 fundamentou a cena de psicodelia moderna, hoje escancarada por bandas como Tame Impala e até Black Keys, passando por nomes já considerados grandes do underground, como os casos de Ty Segal e Black Lips.

Nos novos psicodélicos, não são apenas as guitarras viajantes que dominam as canções. Há distorção punk, bateria acelerada e uma fusão de outros subgêneros roqueiros, como noise, art e até o post punk.

O Thee Oh Sees, liderado por John Dwyer, chegaria ao Brasil para divulgar o álbum Mutilator Defeated At Last, que saiu em maio deste ano. A banda é ainda formada por Tim Hellman (baixo) e pelos bateristas Dan Rincon e Ryan Moutinho.