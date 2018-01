The Who volta à estrada na Fórmula 1

O mítico grupo britânico The Who vai dar o pontapé inicial de sua turnê de 50 anos de carreira em alta velocidade. A banda se apresenta no dia 23 de novembro no Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1, nos Emirados Árabes. A turnê depois seguirá para o Reino Unido e Irlanda em novembro e dezembro. Ainda não se sabe se virá à América Latina no ano que vem.

Durante a apresentação, The Who vai mostrar sua primeira canção inédita em 8 anos, Be Lucky. Somente quem tiver tickets para a corrida poderá assisti-los. No ano de 1964, o grupo lançava seu primeiro single, I Can’t Explain, composto por Pete Townshend, numa época em que a maior parte do seu repertório era composto de covers de R&B americano. Uma curiosidade sobre a música é que Jimmy Page do Led Zeppelin era um músico de sessão, na época, e tocou guitarra na faixa.

Atualmente, a banda excursiona com apenas dois integrantes da formação original: o vocalista Roger Daltrey e o guitarrista Peter Townshend. O baixista John Entwistle morreu em 2002 e o baterista Keith Moon em 1978, ambos de overdose. Eles seguiram adiante com Pino Palladino no lugar de Entwistle, e outros músicos convidados.

Além do Who, o show da pós-corrida também terá shows de Pharrell Williams, o autor dos hits Get Lucky, Blurred Lines e Happy (há rumores de que ele estará no próximo Lollapalooza no Brasil) e o DJ Armin Van Buuren, que fará um show “customizado”, segundo anunciou. Astros árabes locais também se apresentarão, como Tamer Hosny, Carole Samaha, Mohammed Assaf e Fayez Alsaeed (o show dos locais será no dia 20 de novembro).

Os ingressos para a corrida custam entre 100 libras (R$ 398) e 400 libras (R$ 1.592,00). O Grande Prêmio de Abu Dhabi se realiza desde 2009 no mesmo local, o Marina Circuit, ao lado de um atracadouro, um dos mais luxuosos do circuito.

Veja trechos de uma performance recente da banda, em 2013: