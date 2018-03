The Who vai se apresentar no SuperBowl, diz revista

NOVA YORK (Billboard) - A banda britânica The Who vai se apresentar no Superbowl XLIV, a final da liga de futebol americano dos EUA, em sua primeira apresentação na América do Norte desde 2008.

De acordo com notícia publicada no SI.com, o site da revista Sports Illustrated, a banda veterana vai subir ao palco durante o intervalo da final da temporada 2010 da NFL, programada para 7 de fevereiro em Miami.

A NFL ainda não confirmou a notícia oficialmente, dizendo: "Quando tivermos algo a anunciar, anunciaremos."

Durante uma escala recente em sua turnê solo "Use It or Lose It", o vocalista do The Who, Roger Daltrey, disse à Billboard.com que ele e seu colega de banda e compositor Pete Townshend estão trabalhando sobre novos materiais para o álbum seguinte do grupo, depois de "Endless Wire", de 2006.

"A esperança é que, se esta turnê tiver funcionado a contento, eu esteja em ótima forma como vocalista", disse Daltrey. "Quem sabe a gente possa ainda criar nosso melhor trabalho."

Townshend reconheceu que está trabalhando sobre dois projetos: um musical novo intitulado "Floss" e o próximo álbum do The Who, que, segundo ele, vai incluir algumas canções do projeto "Floss."