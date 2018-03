The Who tocará em Las Vegas em sua turnê final

A lendária banda de rock The Who anunciou que adiará sua aposentadoria e tocará em Las Vegas durante a que é considerada sua turnê final.

O hotel Caesars Palace disse que o primeiro show do The Who acontecerá em 29 de julho e haverá apenas seis apresentações.

A banda inglesa liderada pelo guitarrista, cantor e compositor Pete Townshend, 71, e por Roger Daltrey, 73, iniciou a turnê conhecida como O longo Adeus no fim de 2014.

Em sua passagem pela Inglaterra, tocarão uma versão acústica de Tommy no Royal Albert Hall, de Londres, em dois eventos destinados a arrecadar dinheiro para jovens com câncer.

A banda compôs alguns dos mais emblemáticos hinos do rock como I Can't Explain, My Generation, The Kids Are Alright e Who Are You.

O The Who é reconhecido como um dos grupos que criou as bases do heavy metal e do punk rock.

Esta será a primeira banda do gênero a tocar na sala de shows The Colosseum, do Caesars Palace, desde que foi inaugurada em 2003.