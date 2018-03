The Who, Pearl Jam e Foo Fighters farão show especial em L.A. É difícil ser uma estrela do rock. Roger Daltrey, vocalista do The Who, cansou de não fazer "nada" por um ano e decidiu reunir-se com o colega Pete Townshend para um show em Los Angeles, no sábado. Os veteranos do rock britânico participarão do terceiro show anual "VH1 Rock Honors", que será gravado no pavilhão Pauley da Universidade UCLA, e vai ao ar no canal VH1 na próxima quinta-feira. Bandas de rock como Pearl Jam, Foo Fighters e Flaming Lips vão tocar versões de músicas do Who, e os convidados de honra fecharão o evento com uma apresentação de 45 minutos. "Sou um grande fã de Dave Grohl (líder dos Foo Fighters)", disse Daltrey à Reuters durante uma entrevista em seu hotel, na quinta-feira. "Ele tem a mentalidade de um deus do rock". Daltrey, 64, e Townshend, 63, compositor e guitarrista da banda, são os únicos membros do Who que ainda estão vivos. O baixista Pino Palladino vai substituir John Entwistle, que morreu em 2002 de ataque cardíaco causado pelo uso de drogas. Já Zak Starkey, filho de Ringo Starr, vai substituir o baterista Keith Moon, que morreu de overdose de pílulas em 1978. Depois do show para a VH1, Daltrey vai voltar ao ócio. Mas será por pouco tempo. Em novembro, o Who faz quatro shows no Japão. Será a segunda visita da banda ao país. Mas não pense que Daltrey passa seus dias apenas olhando para o nada, esperando que Townshend escreva o sucessor de "Endless Wire", de 2006, primeiro álbum de estúdio da banda em mais de duas décadas. O cantor está pensando em gravar seu primeiro disco solo desde "Rocks in the Head", de 1992.