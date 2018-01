The Who faz última turnê para comemorar 50 anos da banda

LONDRES - Pete Townshend e Roger Daltrey vão comemorar o 50º aniversário da banda The Who com uma turnê pelo Reino Unido. Segundo os músicos, as apresentações serão o começo de um "grande adeus" do grupo. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 1º, no Jazz Bar de Ronnie Scott em Londres.

"Bem, temos que ser realistas", disse Daltrey, de 70 anos. "Não podemos seguir em turnê para sempre, mas não sabemos quanto tempo durará esta. É algo ainda em aberto, mas terá um fim. Como disse Eric Clapton: a rotina da estrada é incrivelmente dura para o corpo com esta idade. As músicas são grátis, nos pagam pela maldita viagem."

A turnê The Who Hits 50 será uma retrospectiva da carreira da banda, incluindo sucessos como "Who are you", "Pinball Wizard" e "Baba O'Riley". Está prevista para começar no dia 30 de novembro em Glasgow, na Escócia, com agenda para Londres em 17 de dezembro.O ingressos começam a ser vendidos no Reino Unido nesta sexta-feira, 4.

A notícia não significa necessariamente que Townshend e Daltrey vão deixar o grupo. Townshend contou que tem trabalhado na composição de três novas músicas que serão gravadas com o parceiro de banda. "Tenho que mandá-las para Rog. Por sorte, eles podem gostar", comentou o músico de 69 anos.

The Who não tem publicado um novo trabalho desde "Endless Wire", de 2006, seu primeiro lançamento em 24 anos.