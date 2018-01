The Who confirma presença no Festival de Glastonbury A banda de rock inglesa The Who confirmou sua presença na edição deste ano do Festival de Glastonbury, o evento de música mais famoso da Grã-Bretanha. O organizador do festival, Michael Eavis, disse que a participação do grupo "não está 100% acertada", mas depois que o guitarrista do The Who, Pete Townshend, disse a uma rádio que ele e o vocalista Roger Daltrey apareceriam no evento, os organizadores confirmaram a notícia. Eavis tenta fazer mistério sobre as atrações do Glastonbury. Nesta quarta-feira ele disse que a lista de artistas está praticamente fechada e acrescentou que "a maior banda do mundo" também entrou em contato com a organização do evento para tocar. Ele disse que não estava se referindo ao The Who e também negou que os irlandeses do U2 iriam tocar no festival de 2007. Atrações já confirmadas para o evento, que será realizado entre os dias 22 e 24 de junho, são a cantora Björk e a banda Arctic Monkeys. O festival de Glastonbury é o mais conhecido de inúmeros festivais de música realizados na Grã-Bretanha durante o verão. Também é o mais concorrido. No ano passado, muitas pessoas chegaram a pagar quase cinco vezes acima do já salgado preço do ingresso de 125 libras (cerca de R$ 520) para ser um dos 125 mil participantes do festival. Os 150 mil ingressos deste ano - que agora custam 150 libras (cerca de R$ 630) - começam a ser vendidos no dia 1º de abril, após um pré-registro marcado para fevereiro.