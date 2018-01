The Who apresenta primeiro álbum de estúdio em 24 anos Pete Townshend e Roger Deltray, fundadores da mítica banda britânica de rock The Who, voltaram a unir seu talento após 24 anos e lançam Endless Wire, primeiro disco de estúdio da dupla desde 1982. O novo álbum será lançado nesta terça-feira nos Estados Unidos, embora a banda já tenha apresentado algumas das músicas em sua atual turnê americana, que começou em 12 de setembro. O novo trabalho inclui 21 canções, entre elas dez da ópera Wire & Glass, composta por Townshend e baseada no relato O Menino que Escutava Música, escrito pelo guitarrista. O Menino que Escutava Música narra a ascensão e queda de um grupo composto por três adolescentes de diferentes grupos étnicos e mostra como uma antiga estrela do rock segue sua história depois de se internar em um sanatório mental. Townshend assegurou em várias ocasiões que a busca que fez na internet para a composição desta ópera foi o que levou a sua detenção em 2003, sob a suspeita de posse de pornografia infantil. Apesar de as acusações terem sido rejeitadas, ele continua na lista de vigilância de agressores sexuais. O The Who nasceu em 1963. Dos quatro membros originais da banda, só Townshend e Daltrey estão vivos. O baterista Keith Moon morreu em 1978 e o baixista John Entwistle em 2002, ambos vítimas de overdose. A banda londrina, sucesso nos anos 1960, vendeu até hoje mais de 100 milhões de cópias de seus discos.