The Who apresenta pot-pourri de clássicos no Super Bowl

Por David J. Prince

NOVA YORK (Billboard) - A banda The Who subiu ao palco no show do intervalo do Super Bowl, em Miami, no domingo, e apresentou um misto sólido, embora previsível, de clássicos do rock.

O vocalista Roger Daltrey e o guitarrista Pete Townshend, os dois membros sobreviventes do quarteto original, se apresentaram em um palco circular no centro do estádio Sun Life, acompanhados por sua banda.

Eles fizeram uma apresentação de quase 12 minutos que incluiu cinco canções ou partes delas: "Pinball Wizard", "Baba O'Riley", "Who Are You?", "See Me, Feel Me" e "Won't Get Fooled Again." Townshend tinha informado à Billboard quais seriam as canções durante os ensaios, duas semanas atrás.

O show anual do intervalo do Super Bowl já se tornou um dos concertos mais acompanhados do rock. Nos últimos anos, apresentaram-se no Super Bowl o U2, Bruce Springsteen, Tom Petty, Prince, Rolling Stones e Paul McCartney. A opção por cantar uma miscelânea de canções não é incomum para artistas que possuem um catálogo tão extenso. Springsteen e Prince fizeram algo semelhante.

Como nos anos passados, a banda foi acompanhada por um impressionante show de luzes, incluindo lasers e explosões de pirotecnia. O The Who se apresentou sobre um palco circular enorme cujo design brincava com o logotipo muito conhecido da banda, o centro de um alvo. Mas este ano não foi permitida a entrada de fãs no campo.

A julgar pelos shows passados do Super Bowl, o pot-pourri de músicas apresentado pelo The Who este ano deve garantir à banda um aumento grande em suas vendas. No ano passado, Bruce Springsteen aproveitou seu show no Super Bowl para destacar o lançamento de "Working On A Dream", que chegou às lojas na semana antes do evento esportivo.

O álbum estreou como número 1 na lista Billboard 200 na semana que culminou com o domingo do Super Bowl e continuou em posição boa, como número 2 na semana seguinte.