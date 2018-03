The Weeknd lança EP surpresa, 'My Dear Melancholy'

O cantor canadense The Weeknd, sensação do R&B, surpreendeu o público ao lançar nesta sexta-feira, 30, o álbum, em formato de EP, My Dear Melancholy.

Com seis canções, o trabalho é o primeiro lançado pelo cantor desde que venceu um Grammy com StarBoy em 2017. The Weeknd explodiu nas paradas de sucesso com músicas como Can't Feel My Face e I Feel It Coming.

Em My Dear Melancholy, fãs apontam ainda que uma das canções, Call Out My Name, seria para a ex-namorada de The Weeknd, Selena Gomez. Na música, o cantor afirma que quase cortou um pedaço seu por ela, em referência a um transplante de rim que Gomez precisou no ano passado por conta do Lupus. O rim de The Weeknd era incompatível e uma amiga de Selena, Francia Raisa, acabou sendo a doadora.

The Weeknd estará entre os destaque do Festival Coachella, que acontecerá em dois fins de semana de abril. A edição de 2018 marcará principalmente o retorno de Beyoncé depois do nascimento dos gêmeos em junho do ano passado.

* Com AFP.