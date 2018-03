The Vines cancela shows devido a problema mental do vocalista A banda de rock australiana The Vines cancelou todos os seus shows devido à piora de uma doença mental do cantor Craig Nicholls. Nicholls, 31, foi diagnosticado há quatro anos com a síndrome de Asperger, uma forma de autismo, depois de alterações em seu comportamento. "A doença de Craig Nicholls se deteriorou extremamente rápido no último mês, chegando ao ponto em que ele precisa de ajuda imediata, por período prolongado", disse a banda em um comunicado publicado em seu site. O quarteto afirmou ter cancelado sua participação em todos os festivais da Austrália, além de uma turnê no Japão, que começaria em novembro. Formada no fim dos anos 1990, a banda ficou famosa internacionalmente com seu primeiro disco, "Higly Evolved", lançado em 2001. O álbum ficou entre os 10 primeiros da Austrália e da Grã-Bretanha. Durante a produção do segundo disco, "Winning Days", Nicholls começou a apresentar alterações no comportamento, cada vez mais imprevisível e, às vezes, violento. Depois de uma pausa de dois anos, a banda voltou a se apresentar em 2006 e, desde então, lançou mais dois discos. "Estamos absolutamente arrasados por sermos forçados a cancelar todos os shows, já que não há nada de que gostemos mais do que tocar ao vivo para uma platéia entusiasmada. Pedimos a compreensão de vocês por esta situação", afirmou a banda. (Por Belinda Goldsmith)