The Vaccines cancela participação no Planeta Terra Festival

A banda The Vaccines cancelou a participação no festival Planeta Terra, que acontece em 5 de novembro deste ano no Playcenter, em São Paulo. Não há nenhuma informação sobre o motivo do cancelamento.

Os interessados em receber reembolso devem entrar em contato com a Tickets For Fun pelo telefone 4003-6464 ou realizar a troca na mesma bilheteria da compra do ingresso - em caso de compra presencial - entre os dias 20 de junho e 30 de julho.

O The Vaccines seria uma das 15 atrações do festival de música, que vai receber ainda The Strokes, Beady Eyer, Peter Bjorn and John e Tori Y Moi. O nome que irá substituir o The Vaccines será divulgado nos próximos dias, segundo comunicado oficial.

O grupo britânico lançou seu primeiro álbum em março deste ano, depois de vários singles. Essa seria a primeira visita da banda ao Brasil.