The Temper Trap vem ao Brasil para show inédito em dezembro

SÃO PAULO - Sucesso na Europa e Estados Unidos, a banda australiana radicada na Inglaterra The Temper Trap vem ao Brasil pela primeira vez para única apresentação em São Paulo. O show deve acontecer em 4 de dezembro na Chácara do Jóquei, no festival Halls XS - Xtra Sound.

A banda foi criada em Melbourne, em 2005 por Dougie, Lorenzo, Jonathon e Toby. O disco de estreia, Conditions, foi produzido em 2009 pelo inglês Jim Abbiss, que teve contato com a banda durante turnê australiana em seu primeiro ano de vida.

Naquele mesmo ano, o The Temper Trap se mudou para Londres e começou a excursionar pelo Reino Unido e Europa continental. Em 2010, estourou nas paradas de sucesso e participou de mais de 30 festivais, inclusive o Coachella.

O hit Sweet Disposition, primeiro single do álbum de estreia, ganhou versões remixadas e estourou nas rádios aqui do Brasil. A versão original está na trilha sonora do filme 500 Dias Com Ela.

Ainda não há informações sobre outras atrações do Halls XS - Xtra Sound, nem sobre a venda de ingressos.