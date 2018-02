The Strokes lançam clipe de novo single

SÃO PAULO - Os Strokes lançaram na manhã desta sexta-feira, 8, o clipe de seu próximo single, Taken For A Fool. Os norte-americanos liberaram o vídeo da música em seu site oficial. Uma versão ao vivo da canção com a participação de Elvis Costello está disponível para download.

Taken for a Fool faz parte do disco Angles, lançado pelo grupo neste ano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A banda está em turnê para divulgar o álbum e toca no Brasil no Festival Planeta Terra em 5 de novembro, em São Paulo. Os ingressos para o evento já estão esgotados.

Assista o clipe:

Veja a versão ao vivo com Elvis Costello: