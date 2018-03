The Strokes lança mais um single do CD 'Angles'

A banda nova-iorquina The Strokes vai lançar no dia 1º de março mais um single de seu CD Angles, segundo o site oficial da banda. You're So Right sai apenas nos Estado Unidos, no formato vinil.

No início deste mês, o grupo lançou outro single do Angles: Under Cover Of Darkness ficou disponível para download gratuito por 48 horas no site do The Strokes e pode ser baixado pelo iTunes.

O novo álbum do The Strokes só deve sair no dia 22 de março, depois de um recesso de cinco anos dos músicos sem novos sons.