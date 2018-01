The Strokes, atração do Lollapalooza Brasil, está trabalhando em um novo álbum

O guitarrista do The Strokes, Nick Valensi, disse nesta terça-feira, 11, em entrevista à revista DIY, que a banda está trabalhando em um novo disco. "Eu não sei quando será lançado. Ainda estamos no início do processo de composição", afirmou o músico.

Valensi havia dito para a revista NME que os Strokes planejavam lançar músicas novas no ano que vem, acrescentando: "Se eu começar a falar muito agora, as pessoas vão ficar animadas. Daí tem todo esse hype com o qual você tem que competir, e isso não é divertido. Eu gostaria apenas de dar uma de Beyoncé em algum momento do ano que vem e simplesmente soltar algo”.

O último disco lançado pela banda foi Comedown Machine (2013). Na ocasião, o grupo se negou dar entrevistas e fazer aparições na TV. Em junho deste ano, The Strokes lançou Future Present Past, um EP de três faixas. A banda é uma das atrações do festival Lollapalooza Brasil, que será realizado em março do ano que vem.