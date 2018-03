The Stone Roses confirma retorno à ativa e turnê mundial

SÃO PAULO - A banda inglesa The Stone Roses confirmou, em uma entrevista coletiva na tarde da última terça-feira, que voltará as palcos com sua formação clássica em 2012 após uma pausa de quinze anos.

Com apenas dois álbuns de estúdio lançados, o grupo é considerado um dos mais influentes do rock britânico, influenciando bandas que explodiram nos anos 90 como Blur e Oasis.

Além da turnê mundial, os músicos confirmaram a vontade de gravar um novo disco, mas que os planos ainda estão em estágios iniciais e que é impossível estimar uma data de lançamento.

As duas primeiras apresentações da turnê acontecerão em Manchester, cidade natal da banda e berço do movimento musical conhecido como "Madchester", que ao final da década de 80 revigorou a cena local com bandas como Happy Mondays e 808 State.