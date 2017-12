The Revolution, banda dos clássicos de Prince, anuncia volta aos palcos

A banda The Revolution, que tocou com Prince em discos como 1999 e Purple Rain, vai se reunir para homenagear o cantor. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 26, por meio de um vídeo publicado na página do grupo no Facebook.

Segundo a guitarrista Wendy Melvoin, depois de dias chorando juntos, a banda decidiu fazer alguns espetáculos. As datas das apresentações devem ser divulgadas em breve. Formado em Minneapolis em 1979, o grupo esteve com Prince até 1986, gravando dois álbuns de estúdio. Com Prince, o Revolution lançou seus maiores clássicos, como 1999, Little Red Corvette, When Doves Cry, Purple Rain e Kiss.

Segundo a rede BBC, estarão na reunião o baixista Brown Mark, a guitarrista Wendy Melvoin, os tecladistas Lisa Coleman e Matt Fink e o baterista Bobby Z. O Revolution já havia se reunido em outras oportunidades, incluindo shows beneficentes em 2003 e 2012.

Segundo uma representante do cantor, que foi cremado no último sábado, 23, em uma cerimônia privada, em breve será anunciada uma grande celebração musical pública em tributo a Prince.