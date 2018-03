The Prodigy lidera parada britânica de álbuns com primeiro lançamento em 6 anos

O álbum é o sexto da banda a ficar em primeiro lugar nas paradas, em uma carreira de 25 anos, e empurrou o número 1 da semana passada, James Bay, com o álbum "Chaos And The Calm", para o segundo lugar. Sam Smith, com "In The Hour Lonely", também caiu uma posição, para o terceiro lugar.

Na parada de singles, o cantor e compositor Jess Glynne permaneceu pela segunda semana consecutiva no topo, com sua música "Hold My Hand".

A música de Glynne ficou apenas 5.000 cópias à frente da "Bloodstream", de Sheeran, que subiu 24 lugares para ficar em segundo, enquanto "Hold Back The River", de James Bay, caiu uma posição, para o terceiro lugar.

(Por Kylie MacLellan)