The Prodigy chega ao topo das paradas no Reino Unido pela 5a vez A veterana banda britânica The Prodigy pulou direto para o número um das paradas de sucesso do Reino Unido com o novo álbum "Invaders Must Die", informou a Official Charts Company, que faz a medição oficial no país. O sucesso aumentou o número de vezes em que a banda chegou ao primeiro lugar para cinco, uma conquista notável para um grupo que surgiu no início dos anos 1990 com a cultura "rave", um movimento pouco esperado para uma geração de êxito durável. "Invaders Must Die" é também um dos álbuns que vendeu mais rápido este ano, registrando aproximadamente 100 mil cópias na sua primeira semana. The Prodigy fez sua primeira investida nas paradas de sucesso em 1991, com o single "Charly". Seu álbum de estreia foi "Music For The Jilted Generation", número um em 1994. Mas, seu terceiro álbum "Fat of The Land", em 1998, atingiu o número um com a música "Firestarter", a qual uniu a atenção do mundo inteiro.