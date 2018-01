The Police reunido deve anunciar turnê mundial O grupo de rock britânico The Police deve anunciar uma turnê mundial por ocasião do trigésimo aniversário da banda, durante uma coletiva de imprensa em Los Angeles, na segunda-feira. A novidade pode vir um dia após o trio se reunir para abrir o Grammy, de acordo com a revista especializada em música Billboard. O anúncio marcado para às 11 horas (horário local) será feito pelo líder Sting, o baterista Stewart Copeland e o guitarrista Andy Summers no clube noturno Whisky A Go Go, em Hollywood. Apesar dos rumores, os membros do Police se recusam a confirmar que a banda possa tocar este ano na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. A banda que já ganhou cinco prêmios no Grammy separou-se em 1984 e tocou pela última vez em 2003 para celebrar sua indicação ao Hall da Fama do Rock. Conhecido por hits como Roxanne, Message in a Bottle e Every Breath You Take, o grupo nunca tocou no mais prestigiado prêmio da música.