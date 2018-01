The Police e Eric Clapton participarão do Hard Rock Calling

A banda britânica The Police e o guitarrista Eric Clapton participarão este ano do festival Hard Rock Calling, em Londres, informaram fontes locais. Clapton vai se apresentar em junho, junto com os músicos norte-americanos John Mayer e Sheryl Crow. Já Sting e os outros integrantes do The Police dividirão o palco com a cantora escocesa K.T. Tunstall e a banda inglesa Starsailor. O Hard Rock Calling será realizado nos dias 28 e 29 de junho no Hyde Park, no centro de Londres. Em edições passadas, o festival teve atrações como The Who, Roger Waters, Peter Gabriel e Aerosmith.