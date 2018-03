The Police e Alejandro Sanz são destaques do dia no Rock in Rio

O trio britânico The Police e o cantor espanhol Alejandro Sanz são as principais atrações deste sábado, 5, do penúltimo dia do Rock in Rio Madri, realizado em Arganda del Rey, na periferia da capital espanhola. Veja também: Amy Winehouse faz show empolgante no Rock in Rio Madri Limão: veja atrações; vídeos, fotos e muito mais Teste seus conhecimentos sobre o festival Gravadora coloca Amy Winehouse em 'prisão domiciliar' O quarto dia do Rock in Rio Madri também inclui apresentações do italiano Zucchero e da cantora nova-iorquina Suzanne Vega, que será uma das primeiras artistas a se apresentar no segundo palco do festival. Os shows no palco principal começarão pouco depois com Flamenco All Stars, seguidos por Estopa e Alejandro Sanz. O grupo The Police fechará o dia de apresentações depois da meia-noite, no terceiro dos shows de uma miniturnê pela Espanha, que também levou o trio às cidades de Valência e Bilbao. Sting, Andy Summers e Stewart Copeland se reuniram no ano passado para uma turnê mundial por ocasião do 30º aniversário do lançamento de seu primeiro álbum. O trio britânico se despedirá dos palcos em 7 de agosto em um show no Madison Square Garden, em Nova York. O segundo fim de semana do Rock in Rio Madri foi aberto na sexta, 4, com shows da cantora britânica Amy Winehouse, Jamiroquai, Stereophonics e dos cubanos do Orishas. A cantora colombiana Shakira fechou o terceiro dia do festival com todo o público no bolso. A artista, que subiu ao palco cantando Te Dejo Madri, terminou de ganhar a platéia já no começo do espetáculo, com sua primeira saudação. "Boa noite, campeões da Europa!", gritou a colombiana para delírio dos espanhóis, recém-camepões da Eurocopa. Experiente, a colombiana, vestida com um colete generosamente decotado, fez todo mundo dançar por mais de uma hora com uma sucessão de hits, entre eles Hips Don't Lie, com o qual encerrou sua performance por volta das 2h.