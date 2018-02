The Police chega ao Rio de Janeiro para show no Maracanã

O vocalista Sting e seus companheiros do The Police chegaram na quinta-feira, 6, ao Rio de Janeiro, onde se apresentam neste sábado. A banda, que está hospedada no Copacabana Palace, trouxe uma cozinheira vegetariana consigo e fez pedidos como um instrutor de pilates e um massagista, disponíveis em tempo integral. Veja também: Especial 'A Volta do The Police' O show acontecerá no Maracanã, no qual cada integrante da banda terá seu próprio camarim. O de Sting tem fonte de água, tapete para ioga e sofás assinados por Philippe Starck. A primeira turnê da banda em mais de 20 anos ganhou o prêmio do Billboard Touring Awards de turnê que mais vendeu ingressos e lucrou em 2007. O trio, completado pelo baterista Stewart Copeland e o guitarrista Andy Summers, começou a turnê em maio e deve terminar no começo do ano que vem, após viajar pela América do Norte, Europa, América Latina, Japão, Austrália e Nova Zelândia. De acordo com os dados da Billboard até 30 de setembro, a banda já havia arrecadado mais de US$ 171 milhões em 53 shows vistos por mais de 1,5 milhão de pessoas.