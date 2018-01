The Police anuncia datas de turnê européia A lendária banda de rock britânica The Police anunciou nesta segunda-feira, 5, as datas de sua próxima turnês européia, que terá início em 29 de agosto com um show em Estocolmo. O grupo liderado pelo cantor Sting confirmou que fará quatro shows no Reino Unido entre setembro e outubro, em Londres, Birmingham, Manchester e Cardiff, no País de Gales. As vendas de ingressos começam nesta sexta-feira. As datas dos shows são Estocolmo (29/8), Birmingham (4/9), Londres (8/9), Hamburgo (11/9), Amsterdã (13/9), Praga (16/9), Viena (19/9), Munique (22/9), Barcelona (27/9), Paris (29/9), Dusseldorf (13/10), Manchester (15/10) e Cardiff (19/10). Os integrantes do The Police, Sting, o guitarrista Andy Summers e o baterista Stewart Copeland voltarão a tocar juntos depois de 23 anos seguindo carreiras solo. O grupo pretende fazer shows também na Bélgica, Dinamarca, Itália e Suíça. A turnê mundial do The Police começará na cidade canadense de Vancouver, em 28 de maio, e continuará com apresentações em várias cidades dos Estados Unidos, a maioria delas com ingressos já esgotados.