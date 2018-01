The Offspring voltará ao Rock in Rio e se apresenta em noite do Red Hot Chili Peppers

Atração do Rock in Rio 2013, a banda norte-americana The Offspring está confirmada para a edição do festival carioca realizada neste ano. A trupe formada por Dexter Holland (voz e guitarra), Noodles (guitarra solo), Greg K. (baixo) e Pete Parada (bateria) se apresenta no Palco Mundo, o principal do evento carioca, na mesma noite que Red Hot Chili Peppers, em 24 de setembro, domingo.

Mais cedo, a organização do Rock in Rio também anunciou que Supla e a banda Doctor Pheabes se apresentarão no Palco Sunset, também em 24 de setembro. Na mesma data e no mesmo espaço, o Sepultura apresentará o show do mais recente disco da banda, Machine Messiah.

Os ingressos para o Rock in Rio estarão disponíveis a partir do dia 6 de abril. O ingresso em formato de cartão dará lugar a uma pulseira, que deverá ser colocada no dia do evento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Rock in Rio chega à sua sétima edição no Brasil. Neste ano, a Cidade do Rock será montada no Parque Olímpico, que recebeu a maior parte das competições da Olimpíada do Rio em 2016, e será realizado nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro.

Confira as atrações já confirmadas:

15 de setembro – sexta-feira

Palco Mundo: Lady Gaga (headliner) / 5 Seconds of Summer / Ivete Sangalo

16 de setembro – sábado

Palco Mundo: Maroon 5 (headliner) / Fergie / Shawn Mendes / Skank

17 de setembro – domingo

Palco Mundo: Justin Timberlake (headliner) / Frejat

Palco Sunset: Nile Rodgers &Chic

21 de setembro – quinta-feira

Palco Mundo: Aerosmith (headliner) / Billy Idol

Palco Sunset: Alice Cooper + Arthur Brown

22 de setembro – sexta-feira

Palco Mundo: Bon Jovi (headliner) / Alter Bridge

Palco Sunset: Ney Matogrosso + Nação Zumbi

23 de setembro – sábado

Palco Sunset: Ceelo Green

24 de setembro – domingo

Palco Mundo: Red Hot Chili Peppers (headliner) / The Offspring

Palco Sunset: Sepultura / Supla + Doctor Pheabes