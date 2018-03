The National faz show no País em abril

A banda norte-americana The National se apresenta em São Paulo em 5 de abril. O preço dos ingressos, que variam de R$ 140 (pista, inteira) a R$ 300 (camarote, inteira) foram divulgados nesta sexta-feira (18). A apresentação acontece no Citibank Hall.

A venda de ingressos começa em 28 de fevereiro, na bilheteria do Citibank Hall - sem taxa de conveniência -, pelo site da Tickets For Fun e em pontos de venda autorizados.

Esta é a segunda vez que a banda vem ao Brasil - em 2008, eles tocaram em São Paulo no Rio de Janeiro.

A turnê do National pela América Latina inclui shows no Chile, no festival Lollapalooza, nos dias 2 e 3 de abril. Depois de São Paulo, a banda segue para a Cidade do México. Surgido em Nova York no final dos anos 90, o grupo tem cinco álbuns lançados, sendo o mais recente High Violet, de 2010.

The National - Citibank Hall (Av. Jamaris, 213 - Moema). Terça-feira, 5 de abril, 21h30. Ingressos à venda na bilheteria da casa de shows (de 2ª a sábado, das 12h às 20h; domingos e feriados, das 14h às 20h), site da Tickets For Fun e pontos de venda.