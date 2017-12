The Magic Numbers tem show confirmado no Rio Já pintou um dos shows de rock mais bacanas do segundo semestre: acaba de ser confirmada apresentação do grupo inglês The Magic Numbers no Circo Voador, no Rio de Janeiro, no dia 27 de julho. The Magic Numbers ganharam, com méritos, o apelido de The Mamas & The Papas do século 21. Mas seu blend musical também incorpora coisas de Simon & Garfunkel, Lovin? Spoonful e algumas das coisas mais melódicas e viajandonas dos anos 60 e 70. Formado pelos casais de irmãos Romeo Stodart, cantor e compositor, e Michele Stodart, baixista (ambos nativos de Trinidad & Tobago) e Angela Gannon, percussionista, e Sean Gannon, baterista, eles ganharam o mundo com o disco The Magic Numbers (2005). O visual deles, meio gordinhos e ripongos, também ajudou a criar o hype: eles parecem ter acabado de chegar de uma viagem a pé que fizeram para o Festival de Altamont, em 1968. Em novembro, The Magic Numbers lançou o segundo álbum, Those the Brokes (EMI), que segue na mesma trilha melódica e de excelência vocal.