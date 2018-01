The Libertines vem ao Brasil com sua formação original

Depois de anunciar a vinda do Wilco ao Brasil, o Popload Festival divulga agora a vinda também do quarteto britânico The Libertines. Evento será realizado no dia 8 de outubro, no Urban Stage, em São Paulo. Além dessas duas atrações, o festival contata ainda com a apresentação da cantora Ava Rocha e do duo americano Battles.

Com quase 20 anos de carreira, o Libertines vem para o Popload pela primeira vez com sua formação original, com Carl Barât e Pete Doherty, o baixista John Hasall e o baterista Gary Powell.

Após um tempo de pausa, de 2004 a 2010, período em que Pete Doherty ficou fora por envolvimento com drogas, o Litertines retornou para a estrada em 2014 e em 2015 lançou um novo álbum, saindo em turnê Anthems for Doomed Youth, a mesma que o grupo traz ao Pais agora.