The Libertines publica curta-metragem inédito sobre a história da banda

A banda britânica de indie rock The Libertines publicou em seu canal no YouTube um curta-metragem inédito com um retrospecto de sua carreira, feito por Roger Sargent, colaborador de longa data dos músicos.

O vídeo, com pouco menos de 15 minutos, inclui algumas entrevistas de arquivo, fotos do acervo de Sargent, trechos de clipes, recortes de ensaios e shows.

"Fiz este pequeno filme para ser exibido antes do how no Hyde Park, neste ano, e queria transmitir a importância da banda, demonstrar quanto sentimos a falta deles e como era bom tê-los de volta", disse Sargent em recente entrevista.

Sem shows previstos para os próximos meses - já que Pete Doherty, integrante do grupo, está internado em uma clínica de reabilitação -, o guitarrista Carl Barât confirmou que já cinco novas músicas escritas, que devem ser utilizadas no terceiro álbum de estúdio, ainda sem previsão de lançamento.