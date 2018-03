The Kooks anunciam única apresentação em São Paulo

O roqueiros do The Kooks confirmaram seu primeiro show no País. Em 19 de julho, o quarteto inglês que estourou no Reino Unido com Inside In/Inside Out (2006) se apresentará no Via Funchal. A banda está em turnê para divulgar seu segundo álbum, Konk (2007), e além da Europa e Estados Unidos, deve passar por locais exóticos como Dubai e Havaí

SERVIÇO

Data : 19 de junho (sexta-feira)

Horário: 22:00 hs.

Abertura da casa: 20:00 hs.

Local: Rua Funchal, 65 - Vila Olimpia

Horário da bilheteria: das 12:00 às 22:00hs (de segunda à domingo)

PREÇOS

Pista Premium (em pé): R$ 200,00

Pista: R$ 140,00

Mezanino: R$ 150,00

Camarote: R$ 200,00

Cartões de Crédito: Visa, Mastercard e Diners

Cartões de Débito: * Visa Electron.

*Somente em nossa bilheteria.

Estudantes tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso em qualquer setor da casa.

Os ingressos de estudantes são vendidos apenas nas bilheterias da Via Funchal.

INFORMAÇÕES E VENDA

(11) 2198-7718 (Call Center)

Vendas online: http://www.viafunchal.com.br

Ponto de venda:

Newness (Livros e Revistas) - Av. Yojiro Takaoka, 4528 - Loja 02 - La Ville Mall (Alphaville-Santana do Parnaíba) - Somente Cartões de Crédito (Mastercard, Diners e Visa). Taxa de Conveniência: 18%

FUJJI TURISMO

Rua Tapajós, 33C - Guarulhos - SP (Paralela com Av. Paulo Faccini) - Somente Cartões de Crédito (Mastercard, Diners e Visa). Taxa de Conveniência: 18%

Capacidade: 6.000 lugares

Duração: 120 min.

Classificação Etária: 12 anos

Estacionamento na porta: R$ 25,00 c/manobrista (NETPARK)

Estacionamento VIP (dentro da Via Funchal - vagas limitadas): R$ 30,00 (vendido nas bilheterias e pelo site).