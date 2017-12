The Kills é confirmado como atração do Palco Sunset do Rock in Rio 2017

O The Kills foi anunciado nesta quarta-feira, 5, como atração do Palco Sunset do Rock in Rio. O duo se apresenta no dia 21 de setembro. A principal atração da noite é Aerosmith. Os shows do Rock in Rio serão realizados nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro. Neste ano, a Cidade do Rock vai ser montada no Parque Olímpico.

As atrações principais de cada noite do Palco Mundo serão Lady Gaga, 15, Maroon 5, 16, Justin Timberlake, 17, Aerosmith, 21, Bon Jovi, 22, The Who e Guns N' Roses, 23, e Red Hot Chili Peppers, 24.

A venda dos ingressos para o Rock in Rio 2017 começará no dia 6 de abril, às 19h, pelo site (ingresso.com). Para cada dia, o valor da entrada será de R$ 455,00 (inteira) e R$ 227,50 (meia).