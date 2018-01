The Killers vai encerrar penúltima noite de Rock in Rio Lisboa em 2018

Passado o Rock in Rio brasileiro, as atenções se voltam para Portugal, que recebe no ano que vem a sua edição do festival. Por lá, a banda norte-americana The Killers foi escalada como uma das principais atrações, que vai encerrar a penúltima noite de festa, no dia 29 de junho. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 21, pela organização do Rock in Rio Lisboa.

+ Entrevista: ‘Rock in Rio tem que ser cada vez mais experiência’, diz criador Roberto Medina

Na capital portuguesa, o festival será realizado nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho de 2018. Por enquanto, a única outra atração confirmada é Bruno Mars, cantor também norte-americano que se apresenta em São Paulo nesta quinta-feira, 22 de novembro.

O The Killers vai chegar ao Rock in Rio Lisboa para apresentar o álbum Wonderful Wonderful, lançado em setembro deste ano. Antes, a banda passa pelo Brasil em outro festival, o Lollapalooza, em São Paulo, onde encerra a programação no domingo, 25 de março de 2018.

Em sua oitava edição, o Rock in Rio Lisboa vai ter em 2018 uma nova Cidade do Rock, montada no Parque Bela Vista. Por lá, o festival terá mais horas de entretenimento diário, já que os portões serão abertos às 12h e se fecharão às 02h, Além disso, a nova Cidade do Rock vai contar com novos espaços de entretenimento.