The Killers lideram parada Billboard pela primeira vez com 'Wonderful Wonderful'

O grupo de rock The Killers emplacou seu primeiro álbum no topo da parada norte-americana Billboard 200 na segunda-feira, 2, superando os novos lançamentos do rapper Macklemore e da cantora de R&B Jhene Aiko.

Wonderful Wonderful, o quinto álbum de estúdio do The Killers, vendeu 118 mil unidades em sua primeira semana, segundo a consultoria Nielsen SoundScan.

O disco mais recente de Macklemore, Gemini, estreou na segunda colocação com 51 mil álbuns vendidos, e Trip, de Jhene Aiko, ficou em quinto lugar, vendendo 37 mil unidades.

A parada Billboard 200 leva em consideração unidades de venda de álbuns, venda de música (10 músicas equivalem a um álbum) e atividade de streaming (1.500 reproduções equivalem a um álbum).

A conquista de segunda-feira foi amarga para o The Killers, depois que 59 pessoas morreram durante um festival de música country em sua cidade natal, no pior ataque a tiros da história recente dos Estados Unidos.

Embora a banda não tenha tido nenhuma relação com o festival, seus integrantes escreveram no Twitter: “Nossos corações estão pesados. Nós te amamos, Las Vegas”.

Na parada Digital Songs, que mede vendas de singles pela internet, Thunder, do grupo de rock alternativo Imagine Dragons, foi do quarto ao primeiro lugar com 65 mil cópias vendidas.