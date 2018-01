The Killers lançam seu segundo CD, "Sam´s Town" Em um ano de existência, entre 2004 e 2005, o quarteto The Killers, de Las Vegas, conseguiu ser indicado a cinco prêmios Grammy e vender 5 milhões de cópias de seu disco de estréia, "Hot Fuss". Uma música deles freqüentou todas as paradas mundo afora: "Somebody Told Me". Sua gênese veio de uma produção completamente indie. Em 2003, o selo inglês Lizard King lançou o hit "Mr. Brightside", o que levou a banda a ganhar o epíteto de "o melhor grupo britânico do mundo que não é britânico". Dois anos depois de seu surgimento, já são headliners do principal festival de rock da Europa, o Glastonbury. Agora, em 2006, viram-se frente ao desafio do segundo disco, que chegou na semana passada também ao Brasil: "Sam?s Town" (Universal Music). Mas, agora, Os Matadores voltaram cheios de munição. Primeiro, armaram-se de dois produtores de peso, Flood (que trabalhou com o U2, Depeche Mode e Nine Inch Nails) e Alan Moulder (que produziu Smashing Pumpkins). Parte do fascínio do Killers está na voz épica e na insolência de Brandon Flowers, cantor de 25 anos que professa a religião mórmon, mas fuma e bebe, e que tem propensão a falar mais do que a boca. "Acho que foi Bob Dylan quem disse que você não pode ser um mórmon e ser cool ao mesmo tempo. Mas eu não sei Eu me sinto bastante cool às vezes". Essas platitudes religiosas passam muito superficialmente pela música do Killers. Por exemplo: no novo disco, a segunda faixa, "Enterlude", é como se fosse uma daquelas pequenas orações que se fazem antes das refeições, voz e piano: "Esperamos que você aproveite sua estada/É bom ter você conosco/Mesmo se for só por um dia/Lá fora o sol está brilhando/Parece que o Paraíso não está tão longe/É bom ter você conosco, mesmo se for só por um dia." Suas influências saltam aos ouvidos a cada faixa: The Cure, Smiths, Duran Duran, New Order, Bruce Springsteen e outras mais remotas. "Comprei ´Greatest Hits´, do Cars, quando tinha 12 anos, Era esquisito porque, enquanto todos os outros garotos estavam comprando Tool e Nirvana, eu comprava The Cars e Psychedelic Furs. Eu era muito alienado quando garoto", contou Flowers. Fora isso, obviamente, há "Rattle and Hum", do U2, que ele aprendeu a gostar ouvindo na coleção do irmão 12 anos mais velho, e o David Bowie dos anos 70, que ele venera. Flowers tem aquela esquisitice que os garotos adoram num rock star. Joga golfe, chegou a expressar admiração patriótica por George W. Bush e diz que só beijou pela primeira vez quando já era pós-adolescente, em Las Vegas. Tem uma história engraçada sobre Flowers, que ele contou à revista Spin. Uma vez, ele trabalhava como carregador de malas no hotel Gold Coast e o guitarrista da banda de Morrissey, Boz Boorer, se hospedou lá. Flowers, óbvio, o conhecia. O músico pediu ao mensageiro do hotel para guardar uma sacola sua com CDs enquanto ele ia tomar um drinque. O garoto não teve dúvidas: levou a sacola para fuçar nas coisas de Boorer, e um dos discos era uma cópia que dizia "The Album". Eram as canções inéditas de You Are the Quarry, que só sairia meses depois. Flowers afanou a cópia. "Eu não devia ter feito isso, até hoje me sinto mal." Ele chuta e alisa e delira. Outro dia, Flowers contou que o nome da sua banda o assusta porque "matador" pode se aplicar a ele próprio - pode ter atropelado um bêbado que cruzou a pista na frente de seu carro tempos atrás. Não sabe onde nem quando. E acusou o grupo The Bravery de ser uma mera cópia da sua banda mas, meses depois, segundo Sam Endicott, vocalista do Bravery, ligou para pedir desculpas e dizer: "Fui um babaca." Mas esqueçam os gossips: ele canta com rara entrega e intensidade.