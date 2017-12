The Killers faz cover de 'Blowin' in the Wind', de Bob Dylan

Liderado por Brandon Flowers, o The Killers fez uma versão inusitada de Blowin' in the Wind, clássico de Bob Dylan. A performance aconteceu durante o evento Lake Tahoe Summit, que reúne anualmente líderes federais e estaduais dos Estados Unidos com o objetivo de conscientizar o público sobre a preservação da reserva entorno do Lago Tahoe, que fica entre a Califórnia e Nevada.

Esta, no entanto, não é a primeira vez que a banda faz versões surpreendentes de alguns hits da música pop. No passado, o grupo adaptou Fancy, de Iggy Azalea, e músicas de Kings of Leon e Velvet Underground. Flowers também já cantou Bizarre Love Triangle, do New Order, com Bernard Sumner, e Don't Get Me Wrong, do Pretenders, com Chrissie Hynde.