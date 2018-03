The Killers e Oasis são atrações de festival britânico A banda norte-americana The Killers e os roqueiros britânicos do Oasis estarão no V Festival de música da Grã-Bretanha este ano, disseram os organizadores nesta segunda-feira. O festival, patrocinado pela Virgin Media, acontecerá em Chelmsford e Staffordshire nos dias 22 e 23 de agosto. Outras atrações incluem Razorlight, Snow Patrol, Fatboy Slim, Keane, The Specials, Elbow e os novatos no festival Pendulum, The Ting Tings, MGMT e Lady Ga Ga. "Nossas atrações principais...são duas das maiores bandas de música da atualidade e, acompanhadas de exuberantes novatos, darão motivos para os fãs gritarem no V Festival deste verão", disse o diretor do festival, Bob Angus. Ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira no site do festival na Internet: www.vfestival.com.