The Killers confirmam datas e locais de shows no Brasil

A produtora responsável pelos shows da banda americana The Killers confirmou nesta quinta-feira, 30, que o grupo passará pelo Brasil em sua turnê pela América do Sul. Segundo o site da Revista Rolling Stone, que divulgou a notícia, o grupo fará duas apresentações em novembro no País, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.

Embora não haja confirmação no site oficial da banda nem em sua página do MySpace, o site da revista especializada em música confirma o The Killers na Arena Anhembi, em São Paulo, no dia 21 de novembro e na Arena HSBC, no Rio, no dia 24. O site oficial do grupo confirma apenas um show no dia 27 em Buenos Aires, na Argentina.

Essa será a segunda passagem da banda pelo Brasil. A primeira vez que o The Killers tocou em território brasileiro foi em 2007, no Tim Festival.