The Killers cancelam show no Rio, mas confirmam SP

Comunicado divulgado nesta segunda, 14, informa o cancelamento do show do The Killers no Rio, com um pedido de desculpas da banda. O show em São Paulo no dia 21 de novembro, na Chácara do Jockey, está confirmado.

Território Eldorado: Ouça alguns dos sucessos do The Killers

Clipe de 'Somebody Told Me' no Youtube

Clipe de 'When You Were Young' no Youtube

Em 2007, o The Killers realizou três concertos no País, como uma das principais atrações do Tim Festival. Formado pelo vocalista Brandon Flowers, pelo baixista Mark Stoermer, pelo guitarrista Dave Keuning e pelo baterista Ronnie Vannucci, o The Killers, quarteto originário de Las Vegas, já recebeu sete indicações ao Grammy. O grupo lançou quatro álbuns: "Hot Fuss" (2004), "Sam's Town" (2006), "Sawdust" (2007) e "Day & Age" (2008). Apenas o álbum Sam's Town vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo.

Para obter o reembolso, aqueles que já compraram ingressos devem seguir as seguintes orientações:

Ingressos adquiridos por telefone e internet:

O reembolso será realizado através de crédito no cartão utilizado para pagamento da compra. A Livepass encaminhará e-mail a todos os clientes com informações sobre o procedimento de reembolso. Não é necessário entrar em contato, pois o estorno será realizado de forma automática.

Ingressos adquiridos nos Quisoques Americanas.com:

Vale o mesmo reembolso da compra por telefone ou internet, com informações por e-mail a todos os clientes sobre o reembolso, com estorno realizado de forma automática.

Ingressos adquiridos na Modern Sound:

O reembolso será realizado na própria loja Modern Sound Copacabana no período de 16 à 30 de setembro, das 09H às 21H de segunda a sábado, mediante a devolução do(s) ingresso(s) adquirido.

Ingressos adquiridos em outros pontos de venda, não serão reembolsados na Modern Sound. www.livepass.com.br / Fone: 4003-1527