The Jesus and Mary Chain anuncia primeiro disco em 18 anos e divulga nova música; ouça

Quase duas décadas e, enfim, o The Jesus and the Mary Chain irá colocar um novo disco na praça. Os irmãos Reid, que comandam a banda escocesa já haviam anunciado que estavam trabalhando em um álbum de inéditas e, nesta quinta-feira, 8, revelaram que o sétimo trabalho de estúdio estará nas lojas em 2017.

‘Damage and Joy’ será lançado no dia 24 de março, pela gravadora ADA/Warner Music.

Trata-se do primeiro trabalho da trupe desde Munki, que saiu em 1998. No novo disco, além dos irmãos Jim e William Reid, integram a banda Brian Young e Phil King, responsáveis por bateria e baixo respectivamente. Ambos já pertenciam ao grupo como integrantes de turnê.

Veja a capa de Damage and Joy:

Uma faixa do disco, chamada Amputation, já está disponível para audição no Soundcloud. Ouça abaixo:

“Eles fizeram mais um disco! Isso é grande”, disse Alan McGee, antigo dono do selo Creation Records, que lançou o The Jesus and the Mary Chain e é empresário do grupo.

Lista de músicas de Damage and Joy:

1) Amputation

2) War On Peace

3) All Things Pass

4) Always Sad

5) Song For A Secret

6) The Two Of Us

7) Los Feliz (Blues and Greens)

8) Mood Rider

9) Presidici (Et Chapaquiditch)

10) Get On Home

11) Facing Up To The Facts

12) Simian Split

13) Black And Blues

14) Can’t Stop The Rock