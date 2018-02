The Hives fará show em São Paulo em novembro

A banda The Hives vai se apresentar em São Paulo no dia 16 de novembro, no Cine Joia, em São Paulo. Os ingressos para a apresentação dos suecos custam de R$ 90 (meia-entrada) a R$ 180 (inteira). O grupo de rock também vai abrir o show do Arctic Monkeys em 14 de novembro, na Arena Anhembi, na capital paulista, e no dia, na HSBC Arena, no Rio de Janeiro.

Criado em 1994 por cinco adolescentes da cidade de Fagersta, na Suécia, o The Hives é formado atualmente por Howlin' Pelle Almqvist (vocais), Nicholaus Arson (guitarra), Vigilante Carlstroem (guitarra), Dr. Matt Destruction (baixo) e Chris Dangerous (bateria).

O quinteto atraiu a mídia especializada no começo dos anos 2000, como um grupo de garage rock revival, tocando o mais puro garage punk. O sucesso veio com o lançamento de Your New Favorite Band primeira compilação da banda que reunia as principais faixas dos discos anteriores, incluindo a música mais conhecida, Hate to Say I Told You So.

A última passagem do The Hives pelo Brasil foi em 2013. A banda, que encantou o público com simpatia e irreverência, também animou pelo repertório que incluía as faixas do disco Veni Vidi Vicious e Lex Hives, lançado em 2012 pelo próprio selo, o Disque Hives.