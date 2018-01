'The Hamilton Mixtape' com Sia, Alicia Keys e Kelly Clarkson fica no topo da parada Billboard

A 'The Hamilton Mixtape', uma compilação de cantores como Sia, Alicia Keys, Kelly Clarkson e John Legend interpreteam canções do aclamado musical 'Hamilton' estreou no topo da parada americana. Já foram vendidas o equivalente a 187 mil cópias do trabalho, sendo 169 mil delas nos formatos dito tradicionais.

Com esse resultado, 'Starboy', de The Weeknd, caiu para o segundo lugar, vendendo mais 151 mil unidades. 'A Pentatonix Christmas', do Pentatonix, também caiu um posto e ficou na terceira posição.

O top 5 foi fechado com dois lançamentos. 'Blue & Lonesome', dos Rolling Stones no quarto lugar, e 'Awaken, My Love!', de Childish Gambino em quinto. O EP 'Perfectly Imperfect', de Grace Vanderwall, ficou na nona colocação e o álbum homônimo do cantor de country music Kane Brown foram as outras novidades vistas na lista dos 10 mais vendidos.

No vídeo os rappers Busta Rhymes and Joell Ortiz cantam 'My Shot'.