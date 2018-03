The Flaming Lips lança música com 24 horas de duração

SÃO PAULO - A boa música produzida nos últimos 25 anos garantiu ao Flaming Lips o direito de escapar da norma.

Munido pelas excentricidades do fundador e vocalista Wayne Coyne, o grupo surpreende mais uma vez ao lançar nesta segunda-feira 7 Skies H3, canção com 24 horas de duração.

No espírito do Halloween (ou dia das bruxas), comemorado hoje nos EUA, a banda colocou à venda uma versão especial, em formato físico. Um crânio humano real, contendo um disco rígido com a música gravada, pode ser adquirido por cinco mil dólares. O gracejo se estende até à quantidade de unidades disponíveis: 13, número tradicionalmente associado ao azar.

Siga o link flaminglipstwentyfourhoursong.com para enfrentar a monumental composição.